Samen quizzen, zingen en werken in de buurttuin op Burendag

In heel Nederland gaan mensen zaterdag weer gezellige dingen doen met hun buren. Op deze Burendag doen buren dat al jaren om elkaar beter te leren kennen en hun buurt leefbaarder te maken.

Er zijn bijvoorbeeld straatfeesten, mensen gaan samen aan het werk in buurttuinen, er worden quizzen gehouden en mensen gaan samen lunchen of zingen of muziek maken. Ook worden bij veel buurthuizen activiteiten georganiseerd. Ruim 8000 initiatieven zijn er dit jaar, verspreid over het hele land. Vorig jaar waren het er ongeveer net zoveel.

Door de activiteiten op Burendag “wordt het gemakkelijker om buurtgenoten te leren kennen die je normaal niet zo snel spreekt. En na zo’n eerste ontmoeting is het gemakkelijker om elkaar op te zoeken of om hulp te vragen. Zo kan een burenbingo of een spelletjesmiddag veel meer betekenis hebben voor de buurt dan men misschien in eerste instantie zou denken”, zegt Arsine Nazarian van het Oranjefonds. Dat fonds is met Douwe Egberts de initiatiefnemer van deze dag.

Volgens de initiatiefnemers worden buurten “socialer en leuker als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Die contacten zijn de basis voor een sociaal sterke samenleving waarin iedereen ertoe doet.”

Ook zetten op Burendag ruim honderd opvanglocaties voor asielzoekers de deuren open voor belangstellenden.