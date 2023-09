Te weinig vrouwen op Volt-lijst en daardoor vallen ook 5 mannen af

Voor de kandidatenlijst van Volt zijn niet genoeg geschikte vrouwen beschikbaar, en daardoor vallen ook vijf mannen af die kandidaat konden zijn. Volt wil precies evenveel mannen als vrouwen op de lijst, ook wel ‘pariteit’ genoemd.

Door het gebrek aan vrouwen op de lijst vallen Diederick Levi, Frederik Kerling, Jean-Pierre Nelk, Marc Wennekes en Roeland van Zeijst af van de lijst. Er was nog een mogelijkheid dat de mannen op de lijst gestemd zouden worden tijdens het congres van zaterdag, maar dat is niet gebeurd.

Het is niet voor het eerst dat Volt moeite heeft genoeg geschikte vrouwen te vinden voor de kandidatenlijst. De partij moest deelname in een aantal gemeenten aan zich voorbij laten gaan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 omdat er niet genoeg vrouwelijke kandidaten waren.