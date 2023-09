Verkiezingscongressen van VVD, CDA, SP en Volt op ‘superzaterdag’

Na een volle politieke week met Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen houden vier partijen een verkiezingscongres: VVD, CDA, SP en Volt. In de Haagse wandelgangen spreken sommigen over ‘superzaterdag’. De leden van de partijen krijgen de kans om de verkiezingsprogramma’s bij te schaven. Voor Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) is het een belangrijk moment: zij zullen voor de eerste keer als lijsttrekker hun congres toespreken.

Voor alle vier de partijen staat er veel op het spel. Het aankomende vertrek van Mark Rutte als premier en de populaire nieuwkomers Nieuw Sociaal Contract en BoerBurgerBeweging zorgen voor een onvoorspelbare dynamiek. CDA, SP en in mindere mate VVD staan op verlies in de peilingen en zullen zich proberen af te zetten tegen deze nieuwe concurrenten.

‘Bestaanszekerheid’ lijkt een kernwoord te worden deze verkiezingen en zal meer dan eens vallen op de congressen. Al zullen lijsttrekkers van de partijen elk een ander antwoord geven op de vraag wat hier het probleem en de oplossing is. De VVD wil vooral opkomen voor de middenklasse, waar SP zich richt op mensen met de laagste inkomens. Het CDA legt de nadruk meer bij financiële ruimte voor het gezin. Volt wil iedereen een basisinkomen geven en zo toeslagen overbodig maken. Alle partijen zijn voor een verhoging van het minimumloon.

Op de congressen van CDA, SP en Volt zullen leden ook stemmen over hun kandidatenlijsten. Dan zal blijken of kandidaten die ontevreden zijn met hun onverkiesbare plek toch een hogere plek krijgen op de lijst.

De leden van VOLT moeten afreizen naar Den Haag voor het congres en die van VVD naar Rotterdam. De andere partijen hebben gekozen voor locaties buiten de Randstad: SP komt bijeen in Arnhem en CDA in Den Bosch.