Burgemeester Halsema wil dat clubs en KNVB maatregelen treffen

Het is hoog tijd dat de KNVB en voetbalclubs maatregelen treffen. Dat vindt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ze reageert zondagavond laat op de ongeregeldheden bij de Johan Cruijff ArenA.

Zondag rond 16.30 uur werd de wedstrijd Ajax – Feyenoord definitief gestaakt, omdat er tweemaal vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna werden vernielingen aangericht bij de hoofdingang van het stadion. Er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid, die uiteindelijk traangas gebruikte om de rust te laten weerkeren.

Halsema was aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. “Niet voor het eerst”, zo schrijft de burgemeester zondagavond laat op Instagram, “verpest een groep relschoppers het voor al die trouwe Ajax-fans die ook ziek zijn van een slechte seizoenstart, maar zich wel gedragen. Vuurwerk op het veld, het intrappen van de hoofdingang, het gooien van stenen en vuurwerk naar de politie: de maat is wel vol.”

In tegenstelling tot vorig seizoen worden duels na meerdere onderbrekingen niet meer per se definitief gestaakt. Dat hoeft niet meer als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen. Burgemeesters kunnen de KNVB verzoeken om duels niet te staken, omdat dan de openbare orde in gevaar kan komen. Of Halsema dat heeft overwogen, is niet duidelijk.