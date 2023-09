Ruim 300 klimaatactivisten aangehouden voor blokkade op A12

De politie heeft zondagmiddag 317 actievoerders aangehouden die snelweg A12 in Den Haag deels blokkeerden. Een van hen is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk, meldt de politie. Klimaatdemonstranten gingen zondag rond het middaguur de A12 op, anderhalf uur later was de weg weer vrij. Er is deze keer geen waterwerper ingezet, zaterdag was dat wel het geval.

Actievoerders van Extinction Rebellion vormden zondag voor de zestiende keer op rij een wegblokkade waarmee ze de overheid proberen te dwingen te stoppen met regelingen die de fossiele industrie steunen. Zaterdag werden 552 klimaatactivisten aangehouden na de blokkade, ruim twee keer zoveel als een dag eerder toen 213 demonstranten werden gearresteerd.

Demonstreren op de A12 mag niet en de gemeente verwees de actievoerders naar de Koekamplaan naast het Malieveld en de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Automobilisten werd geadviseerd tijdens de blokkade de stad te bereiken of te verlaten via de Victory Boogie Woogietunnel/Rotterdamsebaan of via de Sytwendetunnels/Noordelijke Randweg (N14).

Extinction Rebellion voert sinds 9 september dagelijks actie op de A12.