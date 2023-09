Man (73) en vrouw (71) in Amsterdam zwaargewond door mishandeling

Een 73-jarige man en een 71-jarige vrouw uit Amsterdam zijn zaterdagavond zwaargewond op straat gevonden. Een 44-jarige buurman is opgepakt en wordt ervan verdacht het stel zwaar te hebben mishandeld in de Geertruida van Lierstraat in Amsterdam Nieuw-West. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag.

Agenten troffen rond 20.45 uur de beide slachtoffers aan na een melding. Op straat bevonden zich ook veel buurtbewoners die de buurman aanwezen als verdachte. Die werd kort daarna aangehouden in zijn eigen woning. De slachtoffers liepen ernstig letsel op en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn ze volgens de politie buiten levensgevaar.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en roept getuigen op zich te melden.