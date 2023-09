Nieuwe PvdD-voorzitter is overtuigd dat Ouwehand lijst zal trekken

De nieuwe voorzitter van de Partij voor de Dieren, Michiel Knol, is ervan overtuigd dat Esther Ouwehand gewoon weer lijsttrekker wordt voor de verkiezingen. “We gaan er natuurlijk nog steeds vanuit dat Esther terugkomt”, zegt hij in een toelichting op haar besluit zich tijdelijk terug te trekken. Alleen theoretisch is er wat hem betreft een kans dat zij niet op de eerste plaats van de lijst staat.

Knol benadrukt “dat we er echt alles aan gaan doen om dit zo snel mogelijk af te ronden”. Het lot van Ouwehand hangt namelijk af van het onderzoek dat het bestuur doet naar integriteitsmeldingen die tegen haar zijn gedaan. Het oude bestuur geeft daar nog te weinig duidelijkheid over, vindt zowel Ouwehand als het nieuwe partijbestuur.

Om het onderzoek door te zetten, moet Knol stukken krijgen van de integriteitssecretaris van de partij. “Ik heb haar gevraagd alle documenten die er liggen, alle meldingen die er liggen, aan ons over te geven”, aldus de partijvoorzitter. De resultaten van het onderzoek zouden uiterlijk 9 oktober binnen moeten zijn: dan moeten partijen hun kandidatenlijst inleveren bij de Kiesraad.

Knol nam halsoverkop het voorzitterschap over nadat het oude bestuur had aangekondigd op te stappen vanwege het hoogoplopende conflict met Ouwehand. Dit bestuur steunt Ouwehand wel, benadrukten de bestuursleden tijdens het congres.

Dat congres was een uiterst onstuimige eerste bijeenkomst voor Knol als nieuwe partijvoorzitter. “Aan de andere kant staan we als partij er nog steeds heel erg goed voor met ons donkergroene geluid”, zegt hij. “Ik hoop nog steeds dat wij op korte termijn met conclusies van het onderzoek kunnen komen.”