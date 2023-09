Bij een woning in Amsterdam waar een regenboogvlag hing is zaterdagavond een ontploffing geweest. Op het trottoir is een vloeistof aangetroffen die korte tijd in brand heeft gestaan. Het huis en de vlag hebben geen schade opgelopen, zegt een woordvoerder van de politie. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde rond 22.20 uur aan de Elisabeth Boddaertstraat in de wijk Slotervaart. Of er een verband is tussen de ontploffing en de regenboogvlag, wordt onderzocht.