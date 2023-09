Ouwehand: ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker PvdD

Esther Ouwehand trekt zich, ondanks protest van de leden van haar partij, tijdelijk terug als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Ze doet dit omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over de beschuldigingen van integriteitsschendingen tegen haar. “Het goede nieuws is dat ik er heel veel vertrouwen in heb dat het goed gaat komen”, zei Ouwehand tegen haar partij op het congres in Den Bosch. Ze hoopt dus nog voor de verkiezingen de lijst weer aan te voeren, nadat het interim-bestuur duidelijkheid heeft verschaft.

Omdat het oude bestuur volgens haar nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven over de aard van de meldingen die tegen Ouwehand zouden zijn gedaan, hangen deze nog steeds boven haar hoofd. Een “kink in de kabel”, waardoor de partij geen “klare wijn” kan schenken. Wat er in de partij is gebeurd, is dan ook “heel beschadigend voor onze partij”, zegt Ouwehand op haar partijcongres. Ze zou eigenlijk speechen, maar liep na haar aankondiging het podium af. Ze kreeg wel, opnieuw een, een staande ovatie van de PvdD-leden, die ze verweesd achterliet. Ouwehand was ook niet beschikbaar voor een toelichting voor de pers.

Ouwehand heeft de hoop weer voor de verkiezingen terug te keren bovenaan de lijst, maar het is nog onduidelijk of het onderzoek naar haar voor die tijd is afgerond. Volgens een woordvoerder legt de partijleider ook tijdelijk het fractievoorzitterschap neer. Dat wordt overgenomen door Christine Teunissen. Teunissen stond haar plaats twee op de lijst zondag af aan Ines Kostić, de fractievoorzitter in Noord-Holland. Kostić zou dan ook het lijsttrekkerschap overnemen als Ouwehand niet op tijd terugkomt op de lijst.

Interim-voorzitter Michiel Knol snapt dat de leden “geschrokken zijn, want het is ook schrikken”. Hij zegt dat het vertrekkend bestuur niet alle informatie met de opvolgers heeft gedeeld en er dus voor het interim-bestuur nog veel onduidelijkheid is. “We gaan uit van Esthers onschuld. Maar de informatie die we nodig hebben om dat vast te stellen, hebben we nog niet gekregen.” Hij zegt “alles in onze macht” te doen om snel opheldering te verschaffen. “Ik had het graag anders gezien, maar ik vraag om jullie begrip en geduld.”

Twee weken geleden escaleerde een al langer sluimerend conflict tussen Ouwehand en het partijbestuur. Ouwehand werd beschuldigd van “integriteitsschendingen”, zonder dat duidelijk werd waarover het ging. Na een verwoede machtsstrijd, waarin de steun voor Ouwehand vanuit de partij zeer groot bleek, trad het bestuur terug. Ook Kamerlid Leonie Vestering kondigde haar vertrek uit de Kamer aan.