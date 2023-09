Politie: orde is hersteld rond Johan Cruijff ArenA

Na de gestaakte voetbalklassieker Ajax – Feyenoord zondagmiddag zijn ongeregeldheden uitgebroken en zijn aanhangers van Ajax de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA binnengedrongen. De politie meldt dat inmiddels “de orde is hersteld”.

Er werd traangas gebruikt om Ajax-aanhangers die zich na bij de hoofdingang hadden verzameld daar weg te krijgen. Ook voerde de Mobiele Eenheid enkele charges uit. De ME werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. En er werden vernielingen aangericht aan de hoofdingang van het stadion, meldde een ANP-verslaggever ter plaatse.

De onrust ontstond nadat de wedstrijd bij een 0-3 voorsprong voor Feyenoord werd gestaakt. Boze Ajax-aanhangers riepen leuzen naar het bestuur en eisten het vertrek van technisch directeur Sven Mislintat. Mislintat raakte eerder deze week in opspraak vanwege de transfer van de Kroaat Borna Sosa van VfB Stuttgart naar Ajax. Sosa werd daarbij vertegenwoordigd door een makelaarskantoor dat aandelen heeft in het priv├ębedrijf van Mislintat. Ajax laat onderzoek doen naar mogelijke belangenverstrengeling.

De politie kan niet zeggen of er mensen zijn aangehouden. Wel roept de politie getuigen van de ongeregeldheden op zich te melden.

Traangas wordt niet zo vaak ingezet als middel tegen dit soort rellen. De politie in Amsterdam zette anderhalf jaar geleden ook traangas in tegen Ajax-supporters. Dat was voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax tegen Benfica in de Champions League op 16 maart 2022. Voorafgaand aan het duel kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen fans van de thuisclub en de Mobiele Eenheid. Volgens de politie raakten toen enkele agenten gewond.