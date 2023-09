Politievakbond ACP: tijd dat clubs en KNVB hard optreden

Politiebonden ACP en de Nederlandse Politiebond (NPB) roepen op tot maatregelen na de ongeregeldheden zondag bij de Johan Cruijff ArenA. Na de gestaakte wedstrijd Ajax – Feyenoord werden vernielingen aangericht bij de hoofdingang van het stadion en voerde de ME charges uit.

Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP, vindt het “tijd worden dat de KNVB en voetbalclubs hard optreden”. Een woordvoerster van de NPB noemt het “logisch dat de KNVB en ook gemeenten om tafel gaan om te kijken hoe dit in toom te houden”. Zij noemt het “schofterig” hoe de Ajax-aanhangers tekeer zijn gegaan.

Groeneweg stelde op X, voorheen Twitter: “Het is vreselijk om te zien hoe het in Amsterdam vandaag uit de hand is gelopen. Niet door goedwillende supporters, maar door relschoppers, #hooligans. Gelukkig zagen we dit weekend veel wedstrijden waar het wel goed ging. Het is tijd dat de #knvb en voetbalclubs hard optreden.”

De woordvoerster van de NPB benadrukt dat dit soort ongeregeldheden ten koste gaan van goedwillende supporters. “Op zich zou dit een feest moeten zijn, een leuk spel voor iedereen. Het is in- en intriest. Als je weet hoeveel capaciteit er steeds op gaat aan dit soort inzet. Dat is de reden dat we niet in de wijk zijn. Als je dit blijft vragen van de politie, moet je je beseffen dat dit ten koste gaat van andere capaciteit. Óf je zorgt voor meer agenten óf je zorgt voor betere naleving van bijvoorbeeld de stadionverboden en de meldplicht van mensen.”

De ongeregeldheden ontstonden nadat de voetbalklassieker Ajax – Feyenoord werd gestaakt. Er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid die uiteindelijk traangas gebruikte om de rust te laten weerkeren.