PvdD-congres stemt tegen, maar onderzoek naar Ouwehand gaat door

Het onderzoek naar integriteitsmeldingen over Esther Ouwehand gaat gewoon door. Dat heeft het nieuwe bestuur van de Partij voor de Dieren zondag bekendgemaakt op het congres van de partij. Leden hadden zich bij een stemming over een motie uitgesproken tegen het onderzoek, maar vooral omdat veel PvdD’ers vinden dat het niet aan een congres is om hierover een oordeel te vellen. De vraag aan het bestuur of de resultaten van het onderzoek er liggen voor de Tweede Kamerverkiezingen, bleef onbeantwoord.

De motie om het onderzoek te laten doorgaan, leverde felle discussie op. Indiener Marjolein Heesters benadrukt dat het congres “het hoogste orgaan” is in de partij. Dat moet zich dus uitspreken voor doorgang van het onderzoek, ondanks dat het bestuur dat al had aangekondigd in een mail naar leden. Critici noemen het “kwalijk dat de motie lijkt te suggereren dat het bestuur integriteitsmeldingen niet serieus zou nemen”.

De nieuwe partijvoorzitter Michiel Knol zei tegenover het congres dat informatie over de meldingen door het oude bestuur niet zijn overgedragen. Hij gaf aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de ruzie tussen Ouwehand en het afgezwaaide partijbestuur. Volgens Knol is er één melding door het voormalige bestuur gedaan tegen de politiek adviseur van Ouwehand, vanwege een in de pers opgedoken stuk waarin een strategie tegen het bestuur wordt uitgezet. Volgens Ouwehand was dat slechts een brainstormsessie. Een andere melding is later ingetrokken.

Het nieuwe bestuur staat wel volledig achter Ouwehand, “een geweldig boegbeeld van de partij” volgens Knol.