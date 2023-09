PvdD-leden zetten Kamerlid Van Raan terug op verkiesbare plek

Kamerlid Lammert van Raan komt toch op een verkiesbare plek voor zijn partij, de Partij voor de Dieren. Hij was, op eigen verzoek, op plek 20 gezet, maar deed voor het congres toch een gooi naar plaats 6. Hij kreeg steun van genoeg leden, die eveneens nieuwkomer Ines Kostić op nummer twee zetten. Zij wordt als grote belofte gezien in de partij.

Van Raan is getrouwd met Lieke Keller, een van de oprichters van de partij. Doordat hij steeds wordt geassocieerd met haar, bijvoorbeeld in de recente ruzie in de partij, wilde hij expliciet steun vragen van de leden om hem voor de fractie te behouden. Op de zesde plek kan hij waarschijnlijk op een zetel rekenen: de PvdD-fractie bezet nu zes zetels, en de partij wordt verwacht te groeien, hoewel nog niet precies duidelijk is wat de kiezer vindt van de interne machtsstrijd.

Kostić was al de hoogste nieuwkomer, op de conceptlijst stond de Noord-Hollandse fractievoorzitter op nummer vijf. Met steun van Christine Teunissen, die aanvankelijk op de tweede plek stond. Zij steunde de kandidatuur van Kostić op nummer twee, omdat ze ruimte wil geven aan talent en zich liever wil richten op alleen het Kamerlidmaatschap. Kostić zal als nummer twee meer taken op zich nemen, is de verwachting. Mogelijk wordt zij vicefractievoorzitter bijvoorbeeld.