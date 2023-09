Sweet Dreams is grootste kanshebber bij Gouden Kalveren

De Oscarinzending Sweet Dreams is met acht nominaties de grootste kanshebber bij de Gouden Kalveren. De nominaties voor de belangrijkste Nederlandse filmprijzen werden zondag bekendgemaakt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. De prijzen worden vrijdag op de laatste dag van het filmfestival uitgereikt in de Stadsschouwburg.

Sweet Dreams maakt kans op de prijzen voor Beste Film, Beste Camera, Beste Montage, Beste Costume Design, Beste Scenario en Beste Regie. Daarnaast werden Renée Soutendijk (Beste Hoofdrol Speelfilm) en Florian Myjer (Beste Bijrol Speelfilm) genomineerd.

Ook de films Kiddo (zes), Zee van Tijd (vijf) en El Houb (vier) konden op veel nominaties rekenen. Die films maken net als Sweet Dreams kans op het beeldje voor Beste Film, de belangrijkste categorie van de avond. Voor die prijs is ook Silver Haze genomineerd.

Wat betreft de series is De droom van de jeugd met twee nominaties de grootste kanshebber. De serie van KRO-NCRV is genomineerd voor de prijs voor Beste Dramaserie en ook maakt Gustav Borreman kans op een Kalf voor zijn bijrol. In de categorie Beste Dramaserie zijn ook Lampje en Santos genomineerd. Het beeldje voor Beste Hoofdrol Dramaserie kan naar Ahlaam Teghadouini (Sihame), Eva Crutzen (Bodem) of Shahine El-Hamus (Bestseller Boy) gaan.