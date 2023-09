Veel interesse voor veiling roemrucht openluchtbordeel op Curaçao

Voor de veiling van het openluchtbordeel Campo Alegre op Curaçao, aanstaande dinsdag, is “internationale belangstelling”. Dat zegt de organisatie van de veiling. Wie er concreet belangstelling heeft, is niet duidelijk. Het ‘vrolijke kamp’, zoals de vertaling uit het Spaans luidt, sloot in 2020 bij het begin van de coronapandemie haar deuren.

Het stond jarenlang bekend als het grootste openluchtbordeel van het Caribisch gebied, met ruimte voor honderdvijftig vrouwen die in huisjes hun diensten verleenden. Na de sluiting is er meer (illegale) prostitutie op straat en in bars en hotels op het eiland.

Op sociale media wordt met grote regelmaat nostalgisch gesproken over het in 1949 opgerichte, roemruchte bordeel waar veel dames uit Colombia, de Dominicaanse Republiek, Venezuela en andere landen uit de regio werkzaam waren. Hoewel het resort niet meer in heel goede staat verkeert, is er veel interesse uit Curaçao en ook van daarbuiten.

Minister van Justitie Shalten Hato benadrukt dat Campo weer kan dienen als bordeel. Prostitutie is niet verboden op het eiland, met uitzondering van straatprostitutie en in sommige hotels. Volgens Hato heeft een nieuwe eigenaar vergunningen nodig voor het exploiteren van een bordeel en de ‘import’ van prostituees uit het buitenland. Het land zal die vergunningen geven aan bedrijven “die zich aan de wet houden”.

De veiling moet voldoende opbrengen om een boete van bijna 14,9 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 7,5 miljoen euro) aan justitie te voldoen. Dat geld gaat naar het Criminaliteitsbestrijdingsfonds op het eiland. Het Hof op Curaçao heeft het bedrijf van de vorige eigenaar in 2013 al veroordeeld voor witwassen, waarna een jarenlange juridische strijd volgde. In eerste instantie vroeg justitie 8,9 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 4,5 miljoen euro).