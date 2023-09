Advocaten: OM puzzelt met bewijs over vergisontvoering Cruquius

De advocaten van de verdachten van de vergisontvoering in Cruquius vinden dat het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs in de zaak heeft aangeleverd. Ze spreken van “puzzelstukjes waarmee het OM de rechtbank probeert te overtuigen”. Maandag begonnen in de rechtbank op Schiphol de eerste pleidooien in het strafproces, waarin advocaten voor vrijspraak hebben gepleit.

De zaak gaat over de ontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp op 5 augustus 2021. Onder bedreiging van een vuurwapen is hij met fysiek geweld in een bestelbus geduwd en vastgehouden in Gouda en Delft. Ruim vijf dagen later werd hij vrijgelaten in Delft, toen bleek dat de ontvoerders zich hadden vergist.

In de eerste drie pleidooien stonden de advocaten stil bij het gepresenteerde bewijsmateriaal. Dat bestaat uit onder meer DNA-sporen van hun cliënten in de gebruikte auto’s, camerabeelden, reisbewegingen aan de hand van telefoons en getuigenverklaringen met signalementen. “Het zijn sterke aanwijzingen, maar inzoomend op de belastende elementen is het niet voldoende voor wettig en overtuigend bewijs”, zei Guy Weski, de advocaat van Laurence G. (24) uit Rotterdam. Tegen G. is vrijdag een celstraf van vijf jaar en zes maanden geëist.

G. werd op de avond van de ontvoering met vijf anderen in Gouda aangehouden, nadat getuigen hadden gezien dat ze zwarte kleding weggooiden, kentekens aan het verwisselen waren en telefoons kapotgooiden. Deze groep kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld in de dagen daarna, vindt Weski. Hij noemt de strafeis disproportioneel en denkt dat het OM hoog heeft ingezet door de media-aandacht voor de zaak.

In Gouda werd twee dagen na de ontvoering de auto teruggevonden van het slachtoffer. Daarin zat het DNA van de 26-jarige Perry A. (27) uit Delft, wiens DNA ook is gevonden op weggegooide sigarettenpeuken in Hoofddorp. Zijn advocaat Laura Versluis betoogde dat niet duidelijk is wanneer het DNA-spoor in de auto terecht is gekomen. Het kan ook na het handenschudden indirect op het stuur en de versnellingspook terecht zijn gekomen, zei ze.

De verdachten zwegen tijdens het proces. Donderdag krijgen ze het laatste woord. In oktober staan nog twee verdachten terecht. De rechtbank doet op 20 oktober uitspraak.