Centrumzijde westelijke reizigerstunnel Amsterdam Centraal dicht

Op station Amsterdam Centraal is vanaf maandagochtend de ingang van de westelijke reizigerstunnel aan de centrumzijde gesloten vanwege werkzaamheden. Aan de IJ-zijde blijft de ingang naar de tunnel wel open. ProRail verwacht dat de verbouwing van de tunnel duurt tot medio 2024, waarna de toegangspoortjes aan de centrumzijde weer opengaan.

Tot de werkzaamheden voorbij zijn kunnen reizigers die met de trein arriveren via de andere reizigerstunnels op het station richting het centrum lopen. De entree naar de ticket- en servicebalies van de NS verplaatst tijdens de verbouwing naar de voorkant van het station. Het nachtloket op het station is tijdens de werkzaamheden verplaatst naar de IJ-zijde.

ProRail begon in mei met de voorbereidingen voor een grote verbouwing van Amsterdam Centraal, waarvoor eerder ook al winkels in de westelijke reizigerstunnel dicht moesten. In de plaats van de te steile hellingbaan aan de centrumzijde komen er trappen en een roltrap. Ook komen er liften die de entree, de reizigerstunnel en perron 1 met elkaar verbinden. Verder komt er een nieuwe vloer en wordt de monumentale boogconstructie onder het eerste perron weer teruggebouwd.

De werkzaamheden zijn nodig “om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden en meer ruimte voor reizigers te creĆ«ren”, aldus ProRail. De verwachting is dat het aantal reizigers op Amsterdam Centraal zal stijgen van 200.000 naar 275.000 per dag. De verbouwing van het hele station duurt naar verwachting tot 2030, aldus de spoorbeheerder.