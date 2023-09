Drie nieuwkomers bij eerste tien op kandidatenlijst van PVV

Bij de eerste tien kandidaten van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen staan drie nieuwelingen. Zo stapt de voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer, Marjolijn Faber, over naar de Tweede Kamer. Ze staat op de zevende plek. Een aantal oudgedienden keert niet terug.

Hoogste nieuwkomer is zelfstandig ondernemer Rachel van Meetelen uit Bergen op Zoom. Zij heeft de derde plek gekregen. Op plaats zes staat ook een nieuwkomer: René Claassen. Hij is momenteel fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Limburg.

De top tien wordt verder aangevuld door zittende Kamerleden. Léon de Jong is gezakt op de lijst. Twee jaar geleden was hij nog nummer vier, nu staat hij op de dertiende plek. Edgar Mulder heeft juist een hogere plaats gekregen. Hij is van vijftien naar acht gegaan.

Een aantal oudgedienden komt niet terug. Harm Beertema heeft zich teruggetrokken als kandidaat omdat hij zijn zestiende plek te laag vond. Eerder kondigden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf al aan niet terug te willen keren in de Kamer. In augustus stapte Lilian Helder over naar de BBB.