Experiment met digitale meldplicht voetbalhooligans in 3 steden

Het ministerie van Justitie, de KNVB en gemeenten gaan nog dit voetbalseizoen in drie gemeenten experimenteren met een digitale meldplicht voor voetbalhooligans met een stadionverbod. Dat heeft burgemeester Paul Depla van Breda maandag gezegd in een reactie op de ongeregeldheden rondom de voetbalwedstrijd Ajax – Feyenoord zondag in Amsterdam. Over zo’n digitale meldplicht wordt al jaren gesproken.

De digitale meldplicht moet het relschoppers onmogelijk maken om zich tijdens een voetbalwedstrijd van hun club in of bij het stadion te begeven. De burgemeester van Breda heeft namens de burgemeesters voetbalzaken in zijn portefeuille.

Depla noemt het “diep triest” wat er in Amsterdam is gebeurd. “Dit is het werk van zogenaamde voetballiefhebbers die zeggen dat ze handelen uit clubliefde. Het is een feit dat in sommige stadions tribunes in handen zijn van de harde kern, die zich aan niets of niemand meer storen. Ze eigenen zich het voetbalfeest toe. In de Johan Cruijff ArenA is dat waarschijnlijk ook zo.”

Depla wijst erop dat er zondag vuurwerk of fakkels vanaf tribunes werden gegooid. “Dat is op de een of andere manier in het stadion terechtgekomen. Dit moet echt stoppen. De KNVB en de clubs moeten weer de baas zijn in het stadion. Niet die gasten die het altijd en overal weer verpesten voor alle goedwillende voetballiefhebbers.” Volgens de burgemeesters zijn er steeds meer mensen die “echt helemaal klaar zijn” met het geweld rond wedstrijden. “Het maatschappelijk draagvlak voor voetbal kan zo verdwijnen.”

Volgens Depla is een meldplicht voor hooligans tijdens voetbalwedstrijden juridisch en technisch niet eenvoudig te organiseren. “Je komt al gauw terecht bij grondrechten zoals bewegingsvrijheid. Het Openbaar Ministerie is daar terecht huiverig voor.” En er is volgens Depla in de laatste jaren ook wel “keihard gewerkt” aan andere maatregelen tegen excessen in het stadion. “Zoals het stilleggen van wedstrijden als er gescholden of gegooid wordt. Dat helpt, maar het is een zaak van lange adem. Het is ook na├»ef om te denken dat je alle voetbalgeweld helemaal kunt uitbannen. Maar zolang we maar op de weg naar boven zijn, zodat ouders met hun kinderen gewoon naar een wedstrijd kunnen gaan kijken.”