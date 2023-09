Gelderse politici opnieuw om tafel over commissaris Berends

De fractievoorzitters van de Provinciale Staten in Gelderland praten opnieuw over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van commissaris van de Koning John Berends. Vrijdag overhandigden de commissaris en de verantwoordelijk gedeputeerde de Staten meer informatie over de kwestie en de partijen overleggen maandagavond over die vrijgekomen stukken.

Uit het publieke deel van het ‘feitenrelaas’ rond het vermeende ongewenste gedrag van de commissaris kwam vrijdag niet veel meer nieuws dan al bekend was gemaakt door De Gelderlander, die met de zaak naar buiten kwam. Mogelijk is er echter ook nog een vertrouwelijk deel met de Statenleden gedeeld.

Vorige week besloot het presidium (de bijeenkomst van fractievoorzitters) al dat komende woensdag in de vergadering met alle Statenleden ook gesproken gaat worden over de kwestie. Dan zal besloten worden over een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van Berends. De commissaris zelf heeft intussen zijn taken tijdelijk neergelegd.

De Gelderlander schreef ook over een bediscussieerd plan voor de hervorming van de ambtelijke aansturing binnen een deel van de provincie. Vrijdag bleek dat de provincie echter niet doorgaat met die herindeling. Of er toch nog verder over die kant van de zaak gepraat zal worden, moet blijken.