Hbo-opleiding tot imam waarschijnlijk 2025 van start

De Nederlandse hbo-opleiding tot imam gaat waarschijnlijk in september 2025 van start. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dat dit de planning is van de onderwijsinstellingen die deze opleiding op willen zetten: de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de hogeschool IPABO. Daarvoor moeten nog wel een aantal procedurele hobbels worden genomen.

In de moslimgemeenschap is behoefte aan zo’n opleiding omdat die nu afhankelijk is van imams uit het buitenland. “Hierdoor is er onvoldoende aansluiting bij onze normen en waarden maar ook bij de behoeften en leefwereld van Nederlandse moslims”, schrijft Van Gennip.

De samenwerkende onderwijsinstellingen moeten wel eerst hard maken dat de nieuwe opleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarover zal de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een advies uitbrengen bij demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) of zijn opvolger. Die besluit vervolgens of de opleiding aan de eisen voldoet om geld te ontvangen uit Den Haag.

De opleiding moet ook nog worden goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Als dit alles zonder vertraging verloopt kunnen nieuwe studenten zich in oktober 2024 inschrijven en gaat de opleiding in september 2025 van start.