In totaal vijftien aanhoudingen bij Ajax – Feyenoord

Tijdens en na de wedstrijd Ajax – Feyenoord zijn zondag vijftien verdachten aangehouden, meldt de politie maandag. Zes verdachten zijn aangehouden voor het gooien van stenen. Ook de bierbekergooier in de Johan Cruijff ArenA valt onder de verdachten. De overigen zijn aangehouden voor het gooien van vuurwerk of voor een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals voor samenscholing.

De zes mensen verdacht van het gooien van stenen zitten maandag nog vast, aldus een woordvoerder van de politie. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Twee agenten zijn gewond geraakt doordat ze met stenen werden bekogeld. Een van hen moest ter controle naar het ziekenhuis, maar beide agenten hebben hun dienst afgemaakt. Het aantal gewonde agenten kan mogelijk nog oplopen, omdat zij wellicht “door alle adrenaline” nog niet gevoeld hebben of ze verwondingen hadden, aldus de woordvoerder.

De wedstrijd Ajax – Feyenoord werd zondagmiddag gestaakt nadat er eerst een bierbeker en later tot twee keer toe vuurwerk op het veld was gegooid. Honderden mensen verzamelden zich daarna voor de hoofdingang voor de Johan Cruijff ArenA, sommigen met bivakmutsen. Er werd onder meer ingebeukt op ramen en deuren van het stadion. Ook werden er stenen uit de straat getrokken, waarmee ruiters van de politie en ME’ers werden bekogeld. Na charges van de ME en de inzet van traangas werd het weer rustig rond de ArenA.

De politie laat weten onderzoek te doen naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het letsel bij de agenten en binnendringen van de hoofdingang. “De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel en zet alles op alles om de verantwoordelijken op te sporen.”