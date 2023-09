Kabinet trekt 125 miljoen uit voor subsidie waterstof

Het kabinet trekt voor de komende vier jaar in totaal 125 miljoen euro uit om waterstof als brandstof te stimuleren, meldt demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Van het geld moeten ongeveer veertig stations worden neergezet en kunnen enkele duizenden voertuigen op waterstof de weg op.

Het geld komt deels uit het Klimaatfonds, en werd deels vrijgemaakt bij het klimaatpakket van dit voorjaar. Vanaf maart volgend jaar kunnen bijvoorbeeld transportbedrijven subsidie aanvragen. De aanvraag moet bestaan uit minstens één station en genoeg voertuigen om dat rendabel te maken. In de praktijk komt dat neer om 10 tot 15 voertuigen.

Daardoor “komt er een einde aan de kip-ei discussie of je eerst tankstations moet hebben zodat er getankt kan worden, of eerst auto’s zodat je daarna een rendabel tankstation kunt bouwen”, aldus het ministerie. “Waterstof kan hiermee echt gaan doorbreken”, denkt Heijnen. “Het wordt tijd dat we ervoor zorgen dat waterstof zijn belofte in gaat lossen.”