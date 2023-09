Moskeekoepels willen vervolging na heimelijke spionage door SZW

De samenwerkende moskeekoepels in Nederland, gebundeld in K7, willen dat demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangifte gaat doen tegen ambtenaren die onterecht onderzoeken hebben gedaan naar personen, organisaties en netwerken binnen moslimgemeenschappen. Ook tegen externe deskundigen die daarbij werden ingehuurd moet vervolging worden ingesteld, wil K7, zodat het vertrouwen hersteld kan worden.

Dat schrijven honderden moskee├źn maandag in een brief aan de bewindsvrouw. Van Gennip meldde vorige week zelf dat vanuit haar ministerie “niet altijd transparant en soms zelfs onrechtmatig” onderzoek is gedaan naar moslims. De onderzoeken hadden vooral betrekking op salafisme, een zeer strenge stroming binnen de islam. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kondigde de volgende dag al een onderzoek naar de handelwijze op het ministerie aan.

K7 vindt dat de Nederlandse rechtsorde is geschonden door wat de koepels “heimelijke spionage” noemen. “Dat raakt niet alleen de Nederlandse moslims, maar alle burgers die zich inzetten voor de democratische rechtsorde”, aldus K7. De moskeekoepels zijn tevreden dat de minister het handelen op het ministerie al heeft afgewezen. Aangifte doen en vervolging is nodig om eventuele strafbare feiten op te helderen, vinden de koepels. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is maandag gevraagd of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD achter de opdracht voor onderzoeken heeft gezeten.