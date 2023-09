NS: spitsheffing wordt maximaal 2,50 euro in ochtend

De spitsheffing die de NS wil gaan invoeren, gaat in de ochtend maximaal 2,50 euro kosten. Dat bevestigde een woordvoerder van de NS na berichtgeving in het AD. President-directeur Wouter Koolmees gaat maandag naar de Tweede Kamer.

Volgens de plannen van de NS gaan treinreizigers in de ochtendspits tussen 08.00 en 08.30 uur de hoogste toeslag. Tussen 07.30 en 08.00 uur en tussen 08.30 en 09.00 uur bedraagt de heffing 1,50 euro. In de avondspits tussen 17.00 en 17.30 uur wil de NS de klant 2 euro extra laten betalen. Tussen 16.30 en 17.00 uur en tussen 17.30 en 18.00 uur bedraagt de toeslag 1,50 euro.

De NS is al langer uitgesproken voorstander van een spitsheffing. Koolmees liet deze zomer weten dat hij deze in 2026 hoopt in te voeren. De heffing zou moeten gelden voor drukke routes, met name in de Randstad. De spitsheffing zou volgens de NS reizigers moeten stimuleren om meer verspreid over de dag de trein te pakken, wat onder meer zou leiden tot een bredere spreiding van woon-werkverkeer. Ongeveer een op de vijf werknemers gaat met het openbaar vervoer naar het werk.

Ook wil de NS met de opbrengst van die heffing treinkaartjes op andere trajecten goedkoper maken. Koolmees heeft tot nu toe de vraag opengelaten over hoe hoog de heffing zou moeten worden.

Reizigersorganisatie Rover ziet niets in het plan van de NS. “Reizigers worden in de spits al genoeg gestraft met overvolle treinen, maar een leraar kan nu eenmaal niet kiezen hoe laat hij voor de klas komt te staan”, heeft Rover-directeur Freek Bos deze zomer gezegd. “Met nog duurdere tickets tref je de mensen die hun werktijden niet zomaar kunnen aanpassen.”