Rij voor aanmeldcentrum Ter Apel, maar volgens COA genoeg plek

Zo’n veertig mensen, onder wie kleine kinderen, staan maandagavond in de rij voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt MiGreat. Volgens de hulporganisatie is het onduidelijk of er voor iedereen een bed beschikbaar is. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat er inderdaad een rij staat bij het aanmeldcentrum, maar dat er de komende nacht voor iedereen onderdak en een bed is.

“Er staat een rij, omdat het druk is en de administratie langer duurt. Maar er is voldoende plek voor iedereen”, aldus een woordvoerder van het COA.

Volgens MiGreat is het bijna een jaar geleden dat er zo veel mensen buiten moesten wachten. Ook afgelopen woensdag, toen UNICEF Nederland vreesde dat er kinderen op stoelen of banken moesten slapen, was de rij niet zo lang, aldus een woordvoerster. Volgens haar hebben de mensen die maandagavond in de rij staan geen toegang tot eten en drinken en is de wc die is neergezet afgesloten met een hek. De woordvoerder van het COA zegt echter dat die voorzieningen wel beschikbaar zijn.

Afgelopen zaterdag meldde het opvangorgaan dat er vanuit de gemeenten voldoende aanbod was gekomen om in het weekend en begin deze week iedereen een plek te bieden. Wel is er “de komende tijd nog veel meer opvangcapaciteit nodig”, zo klonk het zaterdag.

Welke gemeenten precies hadden gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om extra plaatsen voor de asielopvang beschikbaar te stellen, is niet bekend. Wel is maandag een tweede schip voor ruim honderd asielzoekers aangemeerd in Arnhem. Onduidelijk is wanneer daar ook daadwerkelijk mensen kunnen worden opgevangen. Maandag is ook een bestaande opvanglocatie in Zwolle gereedgemaakt voor de opvang van extra asielzoekers. Een woordvoerster van die gemeente laat weten dat die groep van zestig asielzoekers dinsdagmiddag in Zwolle aankomt.