Ruim 38.000 handtekeningen voor sluiting delen Tata Steel

Greenpeace biedt maandagavond een petitie aan met 38.825 handtekeningen waarin wordt opgeroepen tot sluiting van ziekmakende delen van staalfabriek Tata Steel. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) neemt de petitie in ontvangst tijdens een informatieavond in het Telstar-stadion in Velsen.

De circa tweehonderd omwonenden krijgen informatie over het RIVM-rapport waarin wordt vastgesteld dat emissies door Tata Steel de levensverwachting van inwoners van het nabijgelegen Wijk aan Zee met gemiddeld 2,5 maand verkorten. Ook is er verhoogde kans op longkanker en astma. Heijnen zei daar vrijdag over dat die extra kans op ziekte vraagt om “vervolgacties” van het kabinet. Zij noemde het onacceptabel dat bewoners onnodig gezondheidsrisico’s lopen door de uitstoot.

Een expertgroep gaat onderzoeken hoe de gezondheid kan worden verbeterd. Tien wetenschappers, onder wie artsen en hoogleraren, zijn daarvoor aangesteld. De rijksoverheid kijkt ondertussen samen met de provincie Noord-Holland waar vergunningen kunnen worden aangescherpt. Gedeputeerde Jeroen Olthof is aanwezig, evenals lokale bestuurders uit het IJmondgebied. Ook vertegenwoordigers van Tata zullen vragen beantwoorden.

De handtekeningen zijn de afgelopen maanden verzameld, zei een Greenpeace-woordvoerder.