Rutte brengt alsnog bezoek aan Groningen

Demissionair premier Mark Rutte brengt vrijdag alsnog een bezoek aan Groningen, waar hij begin juli al heen zou gaan. Vanwege de val van zijn kabinet ging het bezoek eerder dit jaar niet door. Uiteindelijk werd op de dag dat hij naar de noordelijke provincie zou afreizen het debat over zijn gevallen kabinet gehouden, waarin hij zijn vertrek uit de nationale politiek aankondigde.

Hij zal tijdens het bezoek ook regionale bestuurders spreken. Daarbij zal het waarschijnlijk gaan over de maatregelen die het kabinet neemt in reactie op het snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie die het Groningse gasdossier onderzocht. Begin dit jaar bracht de commissie haar rapport uit.

Rutte praat verder met kinderen en leraren op een basisschool in Hoogezand over kansongelijkheid. Hij praat hierover ook met de organisatie Tijd voor Toekomst. Ook in Woltersum komt de premier op een basisschool, waar hij met kinderen over de gevolgen van de aardbevingen praat. Met inwoners van het dorp in het bevingsgebied praat hij ook over de door aardgaswinning veroorzaakte bevingen.

Het bezoek komt vlak na het officiële besluit van het kabinet de gaskraan volgend jaar dicht te draaien. Dat voornemen werd in juni al aangekondigd, maar vrijdag officieel genomen in de ministerraad.