36.000 Groningers krijgen (extra) vergoeding voor aardbevingsleed

Zo’n 36.000 volwassen Groningers krijgen vanaf volgende week een (hogere) vergoeding op grond van een verruiming van de regeling voor immateriële schade als gevolg van de aardbevingen in het gebied. Een woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meldt dat van de ongeveer 70.000 aanvragers ruim de helft met terugwerkende kracht automatisch hiervoor in aanmerking komt. Hiermee wordt ruim 45 miljoen euro extra schadevergoeding uitgekeerd.

Het instituut maakte eerder dit jaar bekend de regeling te verruimen voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning of versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding van 5000 euro. Ongeveer 21.000 inwoners krijgen een hogere vergoeding en 15.000 inwoners die eerst buiten de boot vielen, kunnen alsnog op geld rekenen, aldus de zegsman. Dat kan ook gaan om 1500 of 3000 euro.

Bij sommige complexe gevallen duurt het wat langer om een besluit te nemen. Het IMG verwacht eind november alle aanvragers te hebben geïnformeerd.

Het instituut trekt de vergoedingen binnen huishoudens gelijk, zodat huisgenoten allemaal hetzelfde bedrag krijgen. Daarnaast is het vanaf 23 oktober mogelijk een aanvraag te doen voor kinderen tot en met zeventien jaar. Volwassenen die nog geen aanvraag hadden ingediend, kunnen dat vanaf december doen.

Tot de verruimde regeling werd besloten na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de “rampzalige” gevolgen van de gaswinning voor Groningers. Claims voor materiële en immateriële schade moesten “milder, menselijker en makkelijker” worden behandeld. Voor die hersteloperatie worden de komende jaren miljarden euro’s aan extra schadevergoedingen uitgekeerd, aldus het Instituut Mijnbouwschade Groningen.