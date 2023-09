Acteur Bas Muijs eerder dit jaar gegijzeld en zwaar mishandeld

Acteur Bas Muijs is in maart van dit jaar gegijzeld en zwaar mishandeld in Arnhem. Dat bevestigt zijn advocaat Petra Breukink dinsdag nadat roddelvlogger Yvonne Coldeweijer via Instagram meldde dat de acteur slachtoffer was in deze zaak. Het AD berichtte in juni al over de zaak, maar destijds was nog niet duidelijk dat het om Muijs ging.

Aan RTL Boulevard vertelde Breukink dinsdag dat Muijs op 12 maart onder valse voorwendselen naar de Gelderse hoofdstad was gelokt om daar een terminaal zieke fan te ontmoeten. “Eenmaal in de woning bleek er geen terminaal zieke fan te zijn, maar iemand die hem, zoals de tenlastelegging ook zegt, heeft gepoogd om te brengen. Dus zwaar te mishandelen, af te persen en ook zijn vrijheid is wederrechtelijk beroofd”, aldus Breukink. De verdachte zou de partner van Muijs’ ex-vriendin zijn.

Uit de berichtgeving van het AD blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte ervan verdenkt het slachtoffer te hebben beschoten met een spijkerpistool en zijn keel dicht te hebben geknepen. Ook eiste hij dat Muijs een video zou opnemen waarin hij zei zijn ex-vriendin te hebben verkracht. De verdachte dreigde de video vervolgens op sociale media te plaatsen als Muijs geen tienduizenden euro’s zou betalen. Volgens zijn advocaat zou Muijs een van de verdachten ervan hebben overtuigd hem na de mishandeling vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis te brengen.

De impact op acteur Muijs en zijn gezin is groot, stelt advocaat Breukink. “Iedereen kan zich indenken dat dat verschrikkelijk moet zijn geweest.”