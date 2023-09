Curaçao betaalt miljoenen voor voormalig openluchtbordeel

Curaçao heeft dinsdag tijdens een veiling het voormalige openluchtbordeel Campo Alegre gekocht. Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas legde namens de overheid 8 miljoen Antilliaanse gulden neer, omgerekend 4,2 miljoen euro.

“Dit betekent niet dat er een nieuw bordeel wordt geopend”, verklaarde Pisas na de veiling tegenover de pers, al sluit hij die mogelijkheid ook niet uit. Hij zegt dat de overheid al in gesprek is met verschillende belanghebbenden, zoals de Raad van Kerken, over wat de mogelijke bestemmingen kunnen zijn voor het voormalige bordeel.

Campo Alegre heeft een oppervlakte van 72.000 vierkante meter. Het stond jarenlang bekend als het grootste openluchtbordeel van het Caribisch gebied, met ruimte voor honderdvijftig vrouwen die in huisjes hun diensten verleenden. In het bordeel werkten vooral vrouwen uit Colombia, de Dominicaanse Republiek en Venezuela. Voor de nieuwe eigenaar is er de mogelijkheid het resort opnieuw als bordeel te exploiteren.

Het bordeel kwam op de veiling terecht nadat de vorige eigenaar door de rechter was veroordeeld voor witwassen.

De veiling werd gehouden door Troostwijk Auctions, namens het Openbaar Ministerie. Een deel van de veilingopbrengsten wordt gebruikt om de voormalige schulden van het oude bordeel te betalen. Het overige geld gaat naar het zogeheten Criminaliteitsbestrijdingsfonds, dat onder het beheer valt van het ministerie van Justitie. In dat fonds zit al het geld dat het OM binnenhaalt door ontneming van door criminele activiteiten verkregen goederen. Het geld wordt gebruikt voor preventie en het bestrijden van criminaliteit.

De overheid gaat de gebouwen van het voormalige bordeel eerst beveiligen om plunderingen te voorkomen. Daarna worden de gebouwen opgeknapt.