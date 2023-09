Curaçao een van de bieders bij veiling openluchtbordeel

Op Curaçao veilt veilinghuis Troostwijk Auctions dinsdagochtend 10.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) het openluchtbordeel Campo Alegre. Dat gebeurt op verzoek van het Openbaar Ministerie. Het land Curaçao is één van de aangemelde bieders.

Naast de overheid doen in ieder geval ook een Nederlandse ontwikkelaar en een Chinese zakenman, beiden woonachtig op het eiland, mee aan de veiling in Willemstad.

De nieuwe eigenaar van Campo Alegre krijgt “een uniek multifunctioneel resort met herontwikkelingsmogelijkheden naar grootschalig leisure complex op een perceel van ruim 72.000 m2”, zo omschrijft het veilinghuis het roemruchte openluchtbordeel dat tussen 1949 en 2020 open was.

Campo Alegre had vele jaren een grote aantrekkingskracht op toeristen en bewoners. In het resort was ruimte voor honderdvijftig vrouwen die in huisjes hun diensten verleenden. In het bordeel werkten vooral vrouwen uit Colombia, de Dominicaanse Republiek en Venezuela.

De veiling moet volgens justitie bijna 15 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 7,5 miljoen euro) opleveren. Dat geld gaat naar het Criminaliteitsbestrijdingsfonds op het eiland. De vorige eigenaar heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan witwassen.

Voor de nieuwe eigenaar is er de mogelijkheid het resort opnieuw als bordeel te exploiteren, zo heeft de minister van Justitie bevestigd.