Gelderland praat met De Jonge over tijdelijke opvolging Berends

De Provinciale Staten van Gelderland hebben woensdagavond een gesprek met demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken over de tijdelijke opvolging van John Berends, de commissaris van de Koning. Berends besloot afgelopen week zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen, om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek naar zijn gedrag. Volgens de Gelderlander heeft de commissaris met grensoverschrijdend handelen voor een angstcultuur en sociale onveiligheid gezorgd op het provinciehuis in Arnhem.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een extern bureau, gaat van start als de Staten daar woensdag toestemming voor geven. De fractievoorzitters scherpten maandagavond op een ingelaste presidiumvergadering een initiatiefvoorstel voor dit onderzoek op sommige punten aan. De aangepaste versie wordt woensdag voorgelegd aan de Staten. Het is de bedoeling dat het onderzoek medio februari is afgerond.

Zo lang het onderzoek loopt en Berends op non-actief staat, neemt een waarnemer in Gelderland de taken van de commissaris van de Koning over. De Jonge zei eind vorige week dat hij daarvoor al iemand op het oog heeft. Hij praat hier woensdagavond in beslotenheid over met de Statenleden. “Dit gesprek is een voorgeschreven stap met het oog op benoeming van een waarnemer”, aldus de provincie Gelderland.