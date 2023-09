Gemengde gevoelens in Kamer bij natuurvergunning Schiphol

De natuurvergunning die Schiphol heeft gekregen van demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), is in de Tweede Kamer met gemengde gevoelens ontvangen. Partijen zijn kritisch over de gang van zaken, onder meer omdat de luchthaven op eigen houtje boeren heeft uitgekocht om voldoende stikstofruimte vrij te spelen.

De huidige wetgeving staat volgens CDA-Kamerlid Eline Vedder toe dat Schiphol de vergunning krijgt. Maar haar bekruipt wel een “gevoel van onrecht” omdat het staatsbedrijf “als cowboy stikstofruimte heeft opgekocht”, terwijl ook veel boeren in de knel zitten door veranderde stikstofregels. Voor deze groep is nog geen oplossing in zicht.

De VVD is blij met de vergunning voor Schiphol. Kamerlid Daniel Koerhuis noemt de luchthaven “een van de kurken waar onze economie op drijft”. Zijn fractiegenoot Thom van Campen stelt vast dat het kennelijk mogelijk is vergunningen te verlenen en roept het kabinet op dit ook te doen voor de eerder genoemde boeren. “Dat duurt nu al veel te lang.”

Bij de linkse oppositie overheerst woede dat economische belangen voorrang hebben gekregen boven de natuur, het klimaat en de omwonenden van de luchthaven. Kamerlid Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA vindt het “ongekend dat het demissionaire kabinet deze keuze maakt”. Dat Schiphol op de oude voet verder kan “druist in tegen alles waarvoor we knokken”.

Ook de Partij voor de Dieren is teleurgesteld. Schiphol ligt “nog steeds op ramkoers met natuur en milieu”, zegt Kamerlid Lammert van Raan.