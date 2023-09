Hoofdverdachte Mallorca-zaak komt niet vrij

Hoofdverdachte Sanil B. in de Mallorca-zaak komt voorlopig niet op vrije voeten. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft zijn voorarrest verlengd, is dinsdag bekendgemaakt. De advocaat van B. wilde dat de hechtenis van zijn cliënt geschorst zou worden, omdat de zaak inmiddels al lang duurt.

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman toen hij met zijn Hilversumse vriendengroep op vakantie was op Mallorca. De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli 2021 na een uitgaansavond op de boulevard van badplaats El Arenal op zijn hoofd geslagen. Hij viel op straat en werd meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt. Heuvelman raakte buiten bewustzijn en overleed vier dagen later.

De rechtbank veroordeelde B. tot zeven jaar cel. Op zijn schoen was een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. De andere zes verdachten werden veroordeeld tot deels voorwaardelijke celstraffen variërend van twaalf tot dertig maanden.

Het hoger beroep wordt eind dit jaar inhoudelijk behandeld. Het hof wil begin maart volgend jaar uitspraak doen.