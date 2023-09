Kamer wil verbod op ‘onnodige medische ingrepen’ in veehouderij

De Tweede Kamer wil vanaf 1 januari 2025 een verbod op “onnodige medische ingrepen” bij dieren, zoals het afknippen van staarten bij biggen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel hiertoe van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

De Groot deed zijn voorstel onlangs in een debat over de veehouderij. Volgens hem heeft de sector lang genoeg de tijd gehad om alternatieven te bedenken voor dit soort praktijken, die in zijn ogen vaak uit economische belangen gebeuren. Andere ingrepen zijn bijvoorbeeld het afknippen van tenen bij kippen en hanen en het brandmerken van runderen.

Medische ingrepen mogen als het aan de Tweede Kamer ligt straks alleen nog maar als daarvoor een directe medische noodzaak is. D66 kreeg steun van SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren en de PVV. De Groot zei graag binnen twee weken van demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) te horen hoe hij de aangenomen motie gaat uitvoeren.