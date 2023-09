Kuipers: verhoging zorgpremie is niet te voorkomen

Een groot deel van de Tweede Kamer wil af van de jaarlijkse verhoging van de zorgpremie. De zorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar, waardoor ze zorg gaan mijden, zeggen zij. Onder meer de SP wil van zorgminister Ernst Kuipers weten hoe hij die verhoging gaat voorkomen. “Ik ben bang dat die niet te voorkomen is”, zei Kuipers tijdens het wekelijke vragenuurtje van de Kamer.

De premiestijging wordt veroorzaakt door een stijging van de loonkosten voor zorgpersoneel, van prijzen in de zorgsector en door een toename van de zorgvraag door onder andere de vergrijzing, zei demissionair minister Kuipers.

SP wilde opheldering van de minister nadat zorgverzekeraar DSW dinsdag bekend had gemaakt per januari de zorgpremie voor de basisverzekering met 11,50 per maand te verhogen. De premie bij DSW komt daarmee in 2024 uit op 149 euro per maand. DSW is altijd de eerste zorgverzekeraar die de zorgpremie voor het komende jaar bekendmaakt. De grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg zijn bereikt, waarschuwde de zorgverzekeraar.

Die zorgen worden door een groot aantal Kamerfracties gedeeld. Naast de SP vinden ook onder meer GroenLinks, PvdA, PVV, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren (PvdD) dat de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat, zeker voor mensen met weinig geld. SP’er Jimmy Dijk zei dat een op de vijf zorgbehoevenden nu al zorg mijdt vanwege te hoge kosten.

De premiestijging is “in lijn met de verwachting van het kabinet”, zei Kuipers. In de miljoenennota is het kabinet uitgegaan van een maximale stijging van 12 euro per maand. Ook het kabinet wil de zorg betaalbaar en toegankelijk houden, benadrukte hij. Uitvoering van het zorgakkoord dat eerder dit jaar is gesloten met het hele zorgveld, moet leiden tot “een demping van de kostenstijging”. Meer samenwerking, meer preventie en meer digitalisering zijn daar belangrijke onderdelen van, zei Kuipers.

Zijn ministerie geeft juist heel weinig uit aan preventie en heeft het budget hiervoor zelfs verder verlaagd, reageerde Eva van Esch (PvdD). Met ongeveer 70 miljoen euro voor preventie is dat al een schijntje van de begrotingsomvang van VWS van ruim 103 miljard euro, zei Van Esch. “Ik snap het niet.”

Kuipers heeft toegezegd hier schriftelijk op te reageren, omdat het zijn portefeuille niet is, maar die van minister Conny Helder.