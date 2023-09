OM: verdachte gifmoord Halsteren pleegde zelfmoord

De Tilburgse Yvon K. (64), die ervan wordt verdacht dat ze haar vriend Chris Grinwis uit Halsteren heeft vermoord door middel van het toedienen van gif, is door zelfdoding om het leven gekomen. Dat melden politie en het Openbaar Ministerie na onderzoek. Woensdag staat de uitspraak gepland van het strafproces waarin een celstraf van negentien jaar tegen haar was geëist.

Het onderzoek naar het plotselinge overlijden van de vrouw begon maandagochtend, toen het lichaam van de verdachte werd gevonden in haar huis in Tilburg. Daar is ook een afscheidsbrief gevonden.

Op basis van de resultaten van het forensisch, tactisch en het toxicologisch onderzoek concluderen politie en justitie dat zelfdoding de officiële doodsoorzaak is. Haar lichaam is dinsdagochtend vrijgegeven.

De nabestaanden van Grinwis en K. zijn inmiddels door het OM op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

Na een overlijden van een verdachte stopt de vervolging, schrijft het Wetboek van Strafrecht voor. Daarmee komt de strafzaak woensdag ten einde. “Dit is heel onbevredigend, want de rechter zal nu niet meer toekomen aan de vraag of zij bewezen acht dat verdachte haar vriend, Chris Grinwis, vermoord heeft”, reageerden de officieren van justitie maandag.