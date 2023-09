Patiëntenfederatie wil meer digitale zorg en meer preventie

Patiëntenfederatie Nederland is het eens met de waarschuwing van verzekeraar DSW dat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigt te worden. “We herkennen de zorgen over de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Wij denken dat je de zorg op hetzelfde kwaliteitsniveau kunt houden en het betaalbaar kunt houden, maar dan zul je de zorg wel anders moeten organiseren”, zegt een woordvoerder.

DSW verhoogt zijn premie voor de basisverzekering volgend jaar flink. De verzekeraar zegt dat er geen andere opties zijn, omdat de zorgkosten fors stijgen. Dat komt doordat steeds meer mensen zorg nodig hebben en doordat de salarissen in de zorg zijn verhoogd.

De Patiëntenfederatie ziet veel heil in digitalisering om de kosten binnen de perken te houden. “Digitaal als het kan, fysiek als het moet. Die ontwikkeling moet wat ons betreft veel sneller.” Daarnaast wil de federatie dat er meer wordt gedaan aan preventie. “We moeten de relatief gemakkelijke zorg veel toegankelijker maken. Veel mensen mijden de tandarts of de fysiotherapeut. Het is voor hen te duur omdat ze nauwelijks vergoeding krijgen uit de basisverzekering. Daardoor krijgen ze later een veel grotere en ingewikkeldere zorgvraag.”

Dat heeft volgens de Patiëntenfederatie ook te maken met ‘financiële prikkels’ in het stelsel: “Sommige behandelingen zijn financieel aantrekkelijker dan andere. Dat kan ertoe leiden dat iemand wordt geopereerd aan een meniscus terwijl fysiotherapie misschien volstaat. Een ziekenhuis waar kruisbandoperaties worden uitgevoerd, krijgt daarvoor betaald. Een arts die voorafgaand aan een seizoen in een kantine uitlegt hoe je blessures kunt voorkomen, krijgt daar niet voor betaald. Preventie moet veel meer lonen.”