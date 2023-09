Reeks explosies in Rotterdam

In Rotterdam vonden in de nacht van maandag op dinsdag vijf explosies plaats. Rond middernacht was er een ontploffing in het Oude Noorden, later in de nacht gevolgd door explosies in Charlois, Lombardijen, Feijenoord en IJsselmonde.

Op het Noordplein raakten rond 23.45 uur brievenbussen beschadigd toen een explosief afging in een portiek. Twee uur later werden bewoners rond de Charloisse Kerksingel opgeschrikt door een harde knal. Een explosie vernielde daar volgens de politie een portiek. Bij de ontploffingen vielen geen gewonden.

Ook twee explosies even na 03.00 veroorzaakten alleen materiële schade. Ze gebeurden bij een woning in de Dantestraat en een café aan de Pretorialaan. Rond 03.45 uur sneuvelden de ramen van een woning in de Koenraad van Zwabenstraat bij nog een explosie, de bewoners bleven ongedeerd.

De politie onderzoekt de toedracht van de ontploffingen en vraagt mensen die iets gezien hebben, meer weten of in het bezit zijn van beelden zich te melden.