Rob Stenders stopt als zendermanager van Radio Veronica

Rob Stenders stopt als zendermanager bij Radio Veronica, maar blijft wel actief als presentator van zijn middagprogramma op de zender. Dat bevestigt een woordvoerder van nieuwe eigenaar Mediahuis na een bericht van Adformatie hierover.

Stenders zou om gezondheidsredenen zijn functie hebben neergelegd, maar was dinsdag niet zelf bereikbaar om hierop in te gaan. Mediahuis gaat op zoek naar een nieuwe zendermanager. Voorlopig neemt Caroline Brouwer – met wie Stenders zijn programma presenteert – die taak waar. Vanwege zijn gezondheid is Stenders op het moment niet op de radio te horen. De afgelopen dagen nam Martijn Muijs zijn show over.

Rob Stenders stapte in 2021 over van Radio 2 naar Radio Veronica, om daar als presentator en zendermanager een stempel te gaan drukken op de koers van het station van – toen nog – Talpa. Nadat was gebleken dat vanaf de nieuwe FM-veiling afgelopen zomer bedrijven nog maar met drie zenders een FM-frequentie mogen bezetten, werd Veronica verkocht aan Mediahuis. Ook SLAM! en 100% NL behoren inmiddels tot dat Belgische mediabedrijf.