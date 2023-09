Veertien gewonden door ongeval bus en taxi Berlikum

Door een ongeval tussen een taxibus en een lijnbus in het Friese Berlikum (in het Fries genaamd Berltsum) zijn veertien personen gewond geraakt. Dit meldt de politie. Onder de gewonden zijn ook kinderen.

Het ongeluk vond rond 14.30 uur plaats aan de Westergoawei. De weg is afgesloten in beide richtingen. De aard van de verwondingen is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van de politie meldt dat meerdere traumahelikopters richting het ongeval vlogen. Van één traumahelikopter is het bij de woordvoerder bekend dat deze ook daadwerkelijk is geland. Op foto’s is te zien dat de voertuigen flink beschadigd zijn.