Veilig Thuis: enige melding over kind bij A12-blokkade afgewezen

Veilig Thuis heeft tot nu toe maar één melding van de politie gekregen over een kind dat eerder deze maand meedeed aan de klimaatprotesten op de snelweg A12 in Den Haag. Het gaat om een kind uit de regio Midden-Brabant. De afdeling van Veilig Thuis daar heeft de melding beoordeeld en afgewezen. “Na screening bleek geen sprake te zijn van wat geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt genoemd, ofwel huiselijk geweld en kindermishandeling. Melding niet aangenomen en leidt niet tot vervolgstappen”, aldus het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

De politie had eerder aangekondigd dat de aanhoudingen van ruim dertig kinderen zouden worden doorgegeven aan Veilig Thuis. Die organisatie is opgericht om kinderen te beschermen, vooral tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. De A12-kinderen waren met hun ouders aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion en met een bus naar de rand van Den Haag gebracht. Daar konden ze vertrekken, maar hun gegevens werden wel doorgegeven.

De politie kan dinsdag niet zeggen hoe het staat met de overige meldingen. Eerder zei een politiewoordvoerder dat het mogelijk iets langer duurt om de meldingen aan Veilig Thuis door te geven omdat “een kwaliteitscontroleur” er nog naar moet kijken.

Dat de enige melding tot nu toe is afgewezen, wil niet automatisch zeggen dat de meldingen die later binnenkomen ook worden afgewezen. “Elke melding wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Maar dan moeten die eerst binnenkomen”, aldus Veilig Thuis.