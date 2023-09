Vestering bij afscheid: PvdD moet om dieren draaien, niet om ego’s

“Geen ego’s, maar dieren horen centraal te staan bij de Partij voor de Dieren.” Met die woorden neemt PvdD-Kamerlid Leonie Vestering afscheid van de Tweede Kamer. Ze kondigde recent haar vertrek aan vanwege het hoogoplopende conflict in haar partij. Ze dankte haar medewerkers, collega-Kamerleden van andere partijen, dierbeschermingsorganisaties en deskundigen. Over haar eigen fractie repte ze niet.

“De Partij voor de Dieren zal altijd mijn partij blijven”, voegde Vestering daaraan toe in haar brief, die Kamervoorzitter Vera Bergkamp voorlas. Dit is “geen afscheid, maar een tot ziens”, zei Vestering ook. Naar verluidt konden Vestering en Esther Ouwehand, normaal gesproken fractievoorzitter van de PvdD, niet goed meer met elkaar overweg. Volgens NRC lagen de twee politici stevig met elkaar in de clinch. Ouwehand was niet in de plenaire zaal bij het afscheid, de rest van de fractie wel.

Maar Vestering, wier politieke carrière van begin tot einde in het teken stond van dierenwelzijn, besteedde in haar afscheidsbrief vooral aandacht aan de behandeling van dieren in de bio-industrie. “Er zal een dag komen dat wij hier als samenleving met schaamte op terugkijken”, aldus Vestering. Dat veel dieren voor de slacht worden gefokt en daarvoor nauwelijks een leven hebben, doet haar nog steeds veel pijn.

Bergkamp prees Vestering om haar vasthoudendheid en haar successen. Ze vond als Kamerlid vaak een “diervriendelijke meerderheid” in de Kamer voor plannen om het dierenwelzijn te verbeteren. Dat ze afscheid neemt, valt Vestering dan ook zwaar, concludeert Bergkamp. Duidelijk is volgens de voorzitter wel dat zij haar strijd voor de dieren buiten de Kamer zal voortzetten.