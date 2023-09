Advocaat Ficq: tussenvonnis over Chemours helpt massa-aangifte

Het oordeel van de rechtbank dat chemiebedrijf Chemours aansprakelijk is voor PFAS-schade eind vorige eeuw is een opsteker voor omwonenden van het bedrijf in Dordrecht. Advocaat Bénédicte Ficq, die namens 3000 van hen aangifte heeft gedaan tegen Chemours, spreekt van een “extreem emotionele uitspraak” voor haar cliënten. Ze verwacht het tussenvonnis van de rechtbank in Rotterdam goed te kunnen gebruiken in de massa-aangifte, zei Ficq woensdagavond in de talkshow Khalid & Sophie.

“Het is een uitspraak waarin is vastgesteld dat gezondheid voor dit bedrijf ergens onderaan bungelde en dat economische belangen en het verdienen van geld prevaleerden”, aldus de advocaat. “En het verzwijgen van belangrijke informatie om een gemankeerde vergunning los te peuteren is voor de strafzaak die bij het OM aanhangig is gemaakt heel erg belangrijk.”

De rechtbank in Rotterdam oordeelde woensdag in een tussenvonnis dat Chemours, voorheen DuPont, aansprakelijk is voor de schade die door PFAS-uitstoot is ontstaan tussen 1984 en 1998. Het bedrijf stootte jarenlang grote hoeveelheden van de schadelijke stoffen uit. Dat gebeurde weliswaar binnen de grenzen van de afgegeven vergunningen, maar volgens de rechtbank heeft het chemiebedrijf relevante informatie over de risico’s in die periode verzwegen.

Ficq sprak in de uitzending van Khalid & Sophie van een criminele organisatie. “Als je besluit dit binnenskamers te houden, terwijl je weet hoe gevaarlijk die stof is, dan neem je dermate grote risico’s dat een andere kwalificatie niet passend is”, stelde de advocaat.

Chemours liet eerder op woensdag in een reactie weten dat het bedrijf samen met gemeenten en belanghebbenden wil kijken welke “concrete actie” mogelijk is tegen PFAS-schade. Mogelijk wil het chemieconcern ook technische en financiële ondersteuning bieden, maar niets staat nog vast.

De civiele procedure waarin de rechtbank woensdag uitspraak deed, was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Een eindvonnis volgt later, waarschijnlijk gebeurt dat niet meer dit jaar.

Daarnaast is er dus de ingediende massa-aangifte van Ficq tegen alle huidige en voormalige leidinggevenden van Chemours en DuPont. Onlangs deed ook de provincie Zuid-Holland aangifte tegen Chemours, vanwege een illegale lozing in het afvalwater. Ook is er een civiele massaclaim in de maak, waarbij meer dan duizend omwonenden van de Chemours-fabriek in Dordrecht zich hebben aangesloten.