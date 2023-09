Advocaat Plasman had vervolging Borsato ‘zonder meer verwacht’

Advocaat Peter Plasman en zijn cliënt hadden “zonder meer verwacht” dat Marco Borsato door het Openbaar Ministerie zou worden vervolgd wegens ontucht met een minderjarige. De raadsman van het vermeende slachtoffer baseert zich op het materiaal dat in de zaak aanwezig is.

“Wij waren vanaf het begin overtuigd dat het OM deze beslissing zou nemen”, stelt Plasman. “Dat baseren we op het materiaal dat aanwezig is en wat het OM in handen heeft. We hadden dit zonder meer verwacht.”

Woensdag werd bekend dat Borsato door het Openbaar Ministerie vervolgd wordt wegens ontucht met een minderjarige. De cliënt van Plasman deed in december 2021 aangifte, omdat zij op minderjarige leeftijd zou zijn betast door de nu 56-jarige zanger. Ook deed zijn cliënt aangifte wegens “onzedelijke handelingen”.

Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld. De verdediging van Borsato kan eventueel nog verzoeken om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.