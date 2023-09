Alle klimaatactivisten van de A12 in Den Haag gehaald

Alle klimaatactivisten die de A12 in Den Haag blokkeerden, zijn inmiddels door de politie van de weg gehaald. Voor de negentiende dag op rij demonstreerden aanhangers van Extinction Rebellion op de snelweg. Maar woensdag waren veel minder politieagenten aanwezig dan andere dagen. De klimaatactivisten konden daardoor doorlopen naar de tunnelbak, waar een groot deel van hen op de grond ging zitten of liggen.

“De prioriteiten liggen elders”, antwoordde een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen op de vraag waarom er maar weinig politie bij was. Hij wilde niet zeggen of dat betekende dat de politieagenten in Amsterdam waren, waar het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA was aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In het stadion speelt Ajax woensdagmiddag de eerder gestaakte wedstrijd uit tegen Feyenoord.

Na ruim anderhalf uur kwamen toch meer politieagenten naar de A12 en werden de actievoerders opgeroepen om te vertrekken. Als ze hier niet naar luisterden, werden ze aangehouden. Rond 14.30 uur waren alle actievoerders meegenomen en was de weg weer vrij.