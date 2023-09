Burgemeester: minder agenten bij A12-blokkade door Ajax-Feyenoord

Dat er woensdag minder politieagenten waren ingezet bij de snelwegblokkade van Extinction Rebellion (XR), komt doordat de politie nodig was bij de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord. “Daar waren ook mijn mensen. Het is kiezen of kabelen”, zei de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, in een commissie van de gemeenteraad. Vanwege de Klassieker had de Haagse politie ook geen waterkanonnen beschikbaar.

Volgens Van Zanen is “het einde bereikt” van wat de politie aankan. De demonstratie kost “één wijkbureau per dag, dat kunnen we nog net bolwerken, maar het houdt gewoon op. Ik moet ook letten op de veiligheid van de politie, de moraal, de vitaliteit. De rek is eruit.” Hij voegt eraan toe: “Iedereen kijkt mee en iedereen heeft er last van dat wij leeglopen qua politiecapaciteit.”

Door de inzet van politie bij blokkades staat volgens de burgemeester “de continuïteit van politiewerk in Nederland onder druk. Als er in een andere gemeente iets is waarvoor ondersteuning moet komen en die is er niet, is dat niet acceptabel. Zo’n risico kan ik niet nemen.” Hij zegt dat hij daarom elke dag weer moet kiezen hoeveel politie wordt ingezet bij de blokkades. “Ik kan niet langer voor mijn verantwoording nemen dat elke dag die demonstratie meteen wordt opgedoekt, hoewel ik dat wel graag zou willen. We moeten kiezen. Het is niet gratis.”

Hart voor Den Haag, de grootste partij in Den Haag, stelde tien maatregelen tegen de demonstraties voor. Zo wil de partij dat het onaangenaam wordt om de A12 te blokkeren, bijvoorbeeld door waterverf op blokkeerders te spuiten of ze na aanhouding af te zetten op een slecht bereikbare plek. Daarover zegt Van Zanen: “Ik wil niet zeggen dat we het moeten doen, ik ga het ook niet namens Den Haag zeggen, maar ik ben inmiddels zo ver dat alle creativiteit moet worden aangewend.”

Bij het begin van de dagelijkse XR-actie op de A12 was ditmaal nauwelijks politie aanwezig. De paar agenten die er wel waren, lieten de betogers op de negentiende dag van hun protest ongehinderd de tunnelbak van de weg inlopen. Dat was een trendbreuk, want tot nog toe hield de politie de demonstranten steeds tegen. Na verloop van tijd kwamen alsnog enkele tientallen agenten en bussen naar de plek van de actie toe om de demonstranten af te voeren. Na enkele uren was de actie weer voorbij. Volgens de politie werden 160 activisten aangehouden.