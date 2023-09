College Tour houdt verkiezingsdebat, studenten stellen vragen

KRO-NCRV’s College Tour brengt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voor het eerst een verkiezingsdebat op tv, zo maakte de omroep woensdag bekend. Op zondag 22 oktober gaan Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Pieter Omtzigt (NSC), Caroline van der Plas (BBB) en Dilan Yesilgöz (VVD) live in debat onder leiding van presentator Twan Huys.

De lijsttrekkers debatteren voor een zaal vol studenten over de onderwerpen die de studenten aan het hart gaan. Studenten kunnen zich vanaf nu aanmelden via de website van KRO-NCRV en een vraag insturen voor een van de vier lijsttrekkers.

De lijsttrekkers die meedoen aan het eerste verkiezingsdebat van College Tour zijn allemaal eerder te gast geweest in het programma. Frans Timmermans in 2014, Pieter Omtzigt in 2022 en dit jaar Caroline van der Plas en Dilan Yeşilgöz. Het debat wordt opgenomen op de Vrije Universiteit in Amsterdam.