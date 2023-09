D66 kiest Gerbrandy als lijsttrekker voor Europese verkiezingen

Leden van D66 hebben voormalig Europarlementariƫr Gerben-Jan Gerbrandy gekozen als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van volgend jaar juni. Hij versloeg onder anderen Tweede Kamerlid Salima Belhaj en Samira Rafaela die al voor de partij in het Europees Parlement zit.

De verkiezing van Gerbrandy is een verrassing. Hij heeft zich vooral geprofileerd als de groene kandidaat. Belhaj werd gezien als een grote kanshebber. Er waren vier stemrondes nodig voor Gerbrandy de benodigde meerderheid van stemmen had. Als tweede eindigde Rafaela.

Gerbrandy zat eerder al tussen 2009 en 2019 voor de partij in het Europees Parlement. “Ik ben enorm vereerd met de grote steun van de D66-leden. De verkiezingen in 2024 zijn erg belangrijk. Verduurzaming is cruciaal voor onze planeet en onze economie. Daarvoor is een stevig sociaal-liberaal geluid in Europa nodig”, reageert Gerbrandy.

Volgens partijleider Rob Jetten heeft de ervaren Gerbrandy een “groot hart voor het Europese ideaal” en weet hij “als geen ander wat er nodig is om aan de slag te gaan voor een sterk, verenigd en groen Europa”.

D66 zat de afgelopen jaren met twee mensen in het Europees Parlement. Naast Rafaela was dat delegatieleider Sophie in ’t Veld. Een aanklacht door oud-medewerkers tegen Rafaela wegens machtsmisbruik en pestgedrag leidde tot een breuk tussen het tweetal. Deze zomer stapte Sophie in ’t Veld helemaal op. Zij verliet de partij en sloot zich aan bij Volt.